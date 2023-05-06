Antalyaspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Ligde oynadığı son maçta Galatasaray'ı mağlup ederek zirve yarışında puan farkını düşüren siyah-beyazlılar, 31 karşılaşmada topladığı 65 puanla 3. sırada yer alıyor.
Son maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0'la geçen Antalyaspor ise 36 puanla 12. basamakta bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 2 kez ertelendikten sonra Dolmabahçe'de oynanmış ve 0-0 sonuçlanmıştı.
İlk 11'ler
Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Cemali, Erdal, Fernando, Fredy, Doğukan, Larsson, Wright
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Welinton, Masuaku, Hadziahmetovic, Maxim, Gedson Fernandes, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar