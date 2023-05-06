Antalyaspor, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oldu. Bu lig mücadelesi Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Antalyaspor, karşısında Bünyamin Balcı'nın görmesiyle 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın 80. dakikasında Nathan Redmond, ceza sahasına girmek üzereyken Bünyamin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mete Kalkavan, bu pozisyonda Bünyamin'e sarı kart gösterdi.

VAR uyarısı sonrası kırmızı kart çıktı

Mete Kalkavan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi. Kalkavan, Bünyamin'e gösterdiği sarı kartı iptal etti ve kırmızı kart gösterdi.

Antalyaspor'un Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı
Antalyaspor, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)