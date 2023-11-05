Antalyaspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak. Mücadele 19:00'da başlayacak.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Antalya'nın stadında oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Geride kalan 10 haftayı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan toplayarak tamamlayan Beşiktaş ligde 4. sırada yer alıyor. Üçer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 de mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 12 puanla 12. basamakta bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Erdal Rakip, Dario Saric, Jehezkel, Safuri, Bytyqi, Buksa.

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Bailly, Zaynutdinov, Onana, Salih, Gedson, Rashica, Muleka, Cenk.