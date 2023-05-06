Antalyaspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Ligde oynadığı son maçta Galatasaray'ı mağlup ederek zirve yarışında puan farkını düşüren siyah-beyazlılar, 31 karşılaşmada topladığı 65 puanla 3. sırada yer alıyor.
Son maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0'la geçen Antalyaspor ise 36 puanla 12. basamakta bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 2 kez ertelendikten sonra Dolmabahçe'de oynanmış ve 0-0 sonuçlanmıştı.
Eksikler ve cezalılar
Antalyaspor'da eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Omar Colley, Tayyip Talha ve Salih Uçan ile Georges-Kevin N'Koudou Antalya'ya götürülmedi.
Muhtemel 11'ler
Antalyaspor: Helton, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Cemali Sertel, Fernando, Erdal Rakip, Doğukan Sinik, Fredy, Larsson, Wright
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Welinton, Masuaku, Hadziahmetovic, Maxim, Gedson Fernandes, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar