Antalyaspor, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda yendi Süper Lig'in 32. hafta maçında Antalyaspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Süper Lig’de 32. hafta maçında Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük ile Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor, hakem Halil Umut Meler yönetiminde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ligde orta sıraları ilgilendiren bu mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 21. dakikada Doğukan Sinik'in ayağından geldi.

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Bu galibiyetle birlikte Antalyaspor puanını 36'ya yükseltirken, Fatih Karagümrük 41 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Karagümrük, ligden çekilen Gaziantep FK ile karşılaşacak ve hükmen galip sayılacak. Antalyaspor ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

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Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen Antalyaspor, 31 Ekim 2022 tarihinde 2-0 kazandığı Sivasspor maçının ardından ilk deplasman galibiyetini Fatih Karagümrük karşısında aldı.

Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Fatih Karagümrük, bu sezon ikinci kez bir iç saha maçından gol atmadan ayrılmış oldu. Karagümrük'ün golsüz geçtiği son iç saha maçı 28 Ekim 2022 tarihinde oynanan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı maçtı.