Antalyaspor - Gaziantep FK maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?

Antalyaspor - Gaziantep FK maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?

Süper Lig'de cumartesi günü oynanması planlanan Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK mücadelesi ertelendi. Peki, Antalyaspor - Gaziantep FK maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?

Süper Lig'de heyecan devam ederken, bazı futbol karşılaşmaları yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmeye başladı.

Önce yoğun kar yağışı nedeniyle Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ertelenirken, peşine Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

Bu karşılaşmaların tatil edilmesi fikstürde bazı karışıklıklara yol açarken, Beşiktaş - Malatya maçının tarihi değişti.

Bu değişimin ardından yine cumartesi günü oynanması planlanan Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK mücadelesi ertelendi.

Karşılaşmaları kaçırmak istemeyen taraftarlar ise maçın zaman ve saat bilgisini araştırmaya başladı.

Peki, Antalyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak? Tarih ve saat belli oldu mu? İşte yanıtı...

ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçı 23 Ocak Pazar günü saat 16:00'ya alındı.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüzün, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçı 23 Ocak Pazar günü saat 16:00'ya alınmıştır." denildi.

Fraport TAV Antalyaspor ise "Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağımız Gaziantep FK mücadelesinin günü ve saati, 23 Ocak Pazar günü saat 16.00 olarak değiştirilmiştir." açıklamasını yaptı.

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇI 22 ŞUBAT SALI OYNANACAK

Öte yandan 21. haftada oynanması planlanan ve Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Başakşehir - Konyaspor mücadelesi, 22 Şubat Salı 20.00'de oynanacak.