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    Antalyaspor, hazırlık maçında Napoli'ye 3-2 yenildi

    Antalyaspor, hazırlık maçında sahasında karşılaştığı İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye 3-2 mağlup oldu.
    • 07.12.2022 - 22:55
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 23:43
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    Antalyaspor, hazırlık maçında Napoli'ye 3-2 yenildi

    Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen arada, Antalya’da organize edilen Winter Football Series’de, Antalyaspor ile Serie A’da lider konumdaki Napoli karşı karşıya geldi.

    İlk yarı

    Napoli, karşılaşmanın ilk yarısını 8. dakikada Raspadori, 15. dakikada da Politano’nun ayağından bulduğu gollerle 2-0 önde kapattı.

    Antalyaspor, hazırlık maçında Napoli ye 3-2 yenildi #1

    İkinci yarı

    Müsabakanın ikinci yarısında gol arayışlarını sürdüren Antalyaspor, 55. dakikada Mehmedi’nin golüyle farkı 1’e indirdi.

    Antalyaspor, hazırlık maçında Napoli ye 3-2 yenildi #2

    İtalya ekibi, 61. dakikada Raspadori’nin golüyle farkı 2’ye çıkardı. İkinci yarının ortalarına doğru her iki takım da birçok oyuncu değişikliğine gitti. Antalyaspor, 86. dakikada Hakan Özmert’in kullandığı frikikle farkı tekrar 1’e düşürdü.

    İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Napoli’nin 3-2’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

    Antalyaspor, hazırlık maçında Napoli ye 3-2 yenildi #3

    Antalyaspor, hazırlık maçında Napoli ye 3-2 yenildi #4


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