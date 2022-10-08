Antalyaspor ile Konyaspor berabere kaldı

Antalyaspor ile Konyaspor berabere kaldı

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Antalyaspor, sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Antalya'da oynanan mücadelede Antalyaspor ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı.

Fernando, takımını öne geçirdi

Ev sahibi ekibi Antalyaspor'un golünü 51. dakikada Fernando kaydetti.

Calvo, son dakikada beraberliği getirdi

Konyaspor'a puanı getiren golü ise 90+6. dakikada Calvo'dan geldi.

Antalyaspor 4 maçtır kazanamıyor

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor ligde 4. maç sonunda da galibiyete ulaşamadı. Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 7'ye çıkardı. Konyaspor ise 18 puana yükseldi.

Antalyaspor ve Konyaspor'un gelecek hafta rakipleri

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Antalyaspor ise Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.