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    Antalyaspor ile Konyaspor berabere kaldı

    Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı.
    • 08.10.2022 - 19:13
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    Antalyaspor ile Konyaspor berabere kaldı

    Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Antalyaspor, sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Antalya'da oynanan mücadelede Antalyaspor ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı.

    Fernando, takımını öne geçirdi

    Ev sahibi ekibi Antalyaspor'un golünü 51. dakikada Fernando kaydetti.

    Antalyaspor ile Konyaspor berabere kaldı #1

    Calvo, son dakikada beraberliği getirdi

    Konyaspor'a puanı getiren golü ise 90+6. dakikada Calvo'dan geldi.

    Antalyaspor 4 maçtır kazanamıyor

    Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor ligde 4. maç sonunda da galibiyete ulaşamadı. Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 7'ye çıkardı. Konyaspor ise 18 puana yükseldi.

    Antalyaspor ile Konyaspor berabere kaldı #2

    Antalyaspor ve Konyaspor'un gelecek hafta rakipleri

    Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Antalyaspor ise Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

    Antalyaspor ile Konyaspor berabere kaldı #3

    Antalyaspor ile Konyaspor berabere kaldı #4

    Antalyaspor ile Konyaspor berabere kaldı #5


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