Antalyaspor, Kayserispor'u farklı mağlup etti Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Antalyaspor, Kayserispor karşısında 4-0 galip geldi.

Süper Lig’de 25. hafta mücadelesinde Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor ile Çağdaş Atan'ın ekibi Kayserispor, hakem Volkan Bayarslan yönetiminde karşı karşıya geldi.

Mücadele ev sahibi Antalyaspor'un farklı galibiyetiyle sona erdi. Akdeniz ekibi maçtan 4-0 galip ayrıldı.

Wright, 2 golle yıldızlaştı

Kırmızı-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri; 33 ve 68. dakikada Haji Wright, 52. dakikada Fredy ve 90+7. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti.

Antalyaspor, 2 maç aradan sonra kazandı

Bu galibiyetin ardından Antalyaspor, ligde 2 maç aradan sonra kazandı ve 28 puana çıktı. Üst üste ikinci kez kaybeden Kayserispor ise 35 puanda kaldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor, Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Kayserispor, Hatayspor'un ligden çekilmesi üzerine haftayı BAY geçecek.