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    Antalyaspor, sitede doğan köpeklere sahip çıktı

    Antalya'da itenin bahçesinde doğan 2 yavru köpek, Fraport TAV Antalyaspor tarafından sahiplenildi.
    • DHA
    • 12.06.2020 - 01:56
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    Antalyaspor, sitede doğan köpeklere sahip çıktı

     

    Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, yönetim ve kulüp personeli, sosyal medyada bir sitenin bahçesinde doğum yaptıktan sonra apartman sakinlerince istenmediği için yuva aranan 2 köpeği sahiplendi.

    TEMİZLENİP AŞILANDILAR

    Meydan Kavağı Mahallesi'nde köpeklerin bulunduğu siteye giden kulüp personeli, 2 yavruyu veterenire götürdü. Temizlenip aşıları yapılan 2 yavru köpek, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne götürüldü.

    TESİSLERDE KALMAYA BAŞLADILAR

    Kırmızı beyazlı kulüp yöneticileri, futbolcular ve kulüp personeli, yavru köpekleri tesislerde barındırmaya karar verdi.

    FUTBOLCULARIN NEŞE KAYNAĞI OLDULAR

    Fraport TAV Antalyaspor'un Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi taktik çalışması yaptığı antrenmanda saha kenarına getirilen köpekler, futbolcuların maskotu oldu.

    İSİMLERİNİ TAKIM SEÇECEK

    Yıldız futbolcu Podolski başta olmak üzere Ersan Gülüm ve diğer futbolcular, yavru köpeklerle fotoğraf çektirdi. Tesislerde yuvalandırılacak köpeklere takım olarak isim konulacak.

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