Antalyaspor-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 16. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Antalyaspor-Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde 39 puanla en yakın rakipleri Konyaspor ve Fenerbahçe'nin önünde 12 puan farkla lider durumda bulunan bordo-mavililer, zorlu bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Oynadığı son 8 karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, Antalyaspor maçından da 3 puanla ayrılarak art arda 9. galibiyetini elde etmeye çalışacak.

Fraport TAV Antalyaspor'da Ufuk Akyol, Enzo Crivelli, Haji Wright, Doğukan Nelik, Harun Alpsoy

Trabzonspor'da sakatlığı devam eden ve tedavisi süren Anders Trondsen, Antalyaspor deplasmanına götürülmedi.

MUHTEMEL 11’LER

Antalyaspor: Boffin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Fredy, Poli, Bünyamin, Güray, Doğukan, Ghacha (Gökdeniz), Mukairu

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Denswil, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Nwakaeme, Cornelius