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    Antalyaspor ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in son haftasında sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'un konuğu oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2020 - 10:55
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    Antalyaspor ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

    Sezonun son dönemindeki kötü performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılı takım, ligde 55 puanla beşinci sırada yer alıyor. Antalyaspor ise 44 puanla sekizinci sırada bulunuyor.

    Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

    MUHTEMEL 11'LER

    Antalyaspor: Ferhat, Veysel, Nazım, Kudrayshov, Eren, Ufuk Akyol, Hakan, Doğukan, Bünyamin, Amilton, Jahovic

    Galatasaray: Okan, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Adem Büyük

    Antalyaspor ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri #1

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