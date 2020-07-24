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Antalyaspor ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri
Süper Lig'in son haftasında sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'un konuğu oluyor.
- Haber Merkezi
- 24.07.2020 - 10:55
Galatasaray, Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Sezonun son dönemindeki kötü performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılı takım, ligde 55 puanla beşinci sırada yer alıyor. Antalyaspor ise 44 puanla sekizinci sırada bulunuyor.
Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor: Ferhat, Veysel, Nazım, Kudrayshov, Eren, Ufuk Akyol, Hakan, Doğukan, Bünyamin, Amilton, Jahovic
Galatasaray: Okan, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Adem Büyük