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    Antalyaspor'da Ndao 5 ay yok

    Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'da Alassane Ndao uzun süre sahalardan uzak kalacak.
    • 12.10.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 13:06
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    Antalyaspor'da Ndao 5 ay yok

    Antalyaspor, Konyaspor maçında sakatlanan Alassane Ndao'yla ilgili açıklama yaptı.

    Akdeniz ekibi, Senegalli forvet Alassane Ndao'nun 5 ay yeşil sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

    "5 ay yok"

    Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Konyaspor maçında sakatlanan futbolcumuz Alassane Ndao, fibula alt uç parçalı kırığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Alassane Ndao'nun 5 ay sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir." denildi.

    Antalyaspor da Ndao 5 ay yok #1


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