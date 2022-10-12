- Haberler
- Futbol Haberleri
- Antalyaspor'da Ndao 5 ay yok
Antalyaspor'da Ndao 5 ay yok
Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'da Alassane Ndao uzun süre sahalardan uzak kalacak.
- 12.10.2022 - 12:24
- Güncelleme : 12.10.2022 - 13:06
Antalyaspor, Konyaspor maçında sakatlanan Alassane Ndao'yla ilgili açıklama yaptı.
Akdeniz ekibi, Senegalli forvet Alassane Ndao'nun 5 ay yeşil sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
"5 ay yok"
Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Konyaspor maçında sakatlanan futbolcumuz Alassane Ndao, fibula alt uç parçalı kırığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Alassane Ndao'nun 5 ay sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir." denildi.