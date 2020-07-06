Antalyaspor'da Podolski ve Fredy, Trabzon maçında yok

Antalyaspor, Başakşehir maçında sakatlanan Lukas Podolski, Fredy Ribeiro, Ersan Adem Gülüm ve Sinan Gümüş'ün sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.

Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor, Başakşehir ile karşı karşıya gelmiş ve mücadele İstanbul ekibinin 2-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.

Kırmızı-beyazlılar, sakatlıkları bulunan Lukas Podolski ve Fredy Riberio'nun, ligin 31. haftasında oynanacak olan Trabzonspor maçında forma giyemeyeceklerini açıkladı.

PODOLSKİ 3-4 HAFTA YOK

Antalyaspor tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Sağlık Kurulu Başkanımız Dr. Burhanettin Çalım nezaretinde Memorial Antalya Hastanesi'nde, sakatlığı bulunan futbolcularımızın tetkikleri yapılmıştır.Buna göre; Futbolcularımızdan Lukas Podolski'nin sağ uyluk arka adalesinde Grade 2C yırtık tespit edilmiş olup 3-4 hafta oynayamayacağı,Fredy Ribeiro'nun sağ uyluk alt adalesinde darbeye bağlı Grade 1 ödem tespit edilmiş olup 1 hafta oynayamayacağı belirlenmiştir.Ersan Gülüm'de omurilik sakatlığı, Sinan Gümüş'ün ise kasık adalesinde Grade 1 ödem tespit edilmiş olup tedavilerine devam edilmekte, Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılmaktadır.''