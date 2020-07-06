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    Antalyaspor'da Podolski ve Fredy, Trabzon maçında yok

    Antalyaspor, Başakşehir maçında sakatlanan Lukas Podolski, Fredy Ribeiro, Ersan Adem Gülüm ve Sinan Gümüş'ün sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2020 - 20:42
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    Antalyaspor'da Podolski ve Fredy, Trabzon maçında yok #1

    Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor, Başakşehir ile karşı karşıya gelmiş ve mücadele İstanbul ekibinin 2-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.

    Kırmızı-beyazlılar, sakatlıkları bulunan Lukas Podolski ve Fredy Riberio'nun, ligin 31. haftasında oynanacak olan Trabzonspor maçında forma giyemeyeceklerini açıkladı.

    PODOLSKİ 3-4 HAFTA YOK

    Antalyaspor tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    ''Sağlık Kurulu Başkanımız Dr. Burhanettin Çalım nezaretinde Memorial Antalya Hastanesi'nde, sakatlığı bulunan futbolcularımızın tetkikleri yapılmıştır.Buna göre; Futbolcularımızdan Lukas Podolski'nin sağ uyluk arka adalesinde Grade 2C yırtık tespit edilmiş olup 3-4 hafta oynayamayacağı,Fredy Ribeiro'nun sağ uyluk alt adalesinde darbeye bağlı Grade 1 ödem tespit edilmiş olup 1 hafta oynayamayacağı belirlenmiştir.Ersan Gülüm'de omurilik sakatlığı, Sinan Gümüş'ün ise kasık adalesinde Grade 1 ödem tespit edilmiş olup tedavilerine devam edilmekte, Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılmaktadır.''

    Antalyaspor'da Podolski ve Fredy, Trabzon maçında yok #2

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