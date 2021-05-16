Antalyaspor'dan Sivasspor'a tepki

Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Antalyaspor, Sivasspor'a gönderme yaptı.

Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşılaşacak Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor'a göndermede bulundu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELDİ

Antalyaspor'un yaptığı açıklama şu ifadeler yer aldı:

"Çeyrek finalde evinde saf dışı bıraktığımız Sivasspor'un Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlarken Türkiye Kupası finalinde de başarılar dilemesi bir Anadolu kulübü olarak bizi üzmüş ve yaralamıştır."