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    Antalyaspor'dan Sivasspor'a tepki

    Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Antalyaspor, Sivasspor'a gönderme yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2021 - 11:31
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    Antalyaspor'dan Sivasspor'a tepki

    Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşılaşacak Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor'a göndermede bulundu.

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELDİ

    Antalyaspor'un yaptığı açıklama şu ifadeler yer aldı:

    "Çeyrek finalde evinde saf dışı bıraktığımız Sivasspor'un Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlarken Türkiye Kupası finalinde de başarılar dilemesi bir Anadolu kulübü olarak bizi üzmüş ve yaralamıştır."

    Antalyaspor dan Sivasspor a tepki #1

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