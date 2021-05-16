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Antalyaspor'dan Sivasspor'a tepki
Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Antalyaspor, Sivasspor'a gönderme yaptı.
- Haber Merkezi
- 16.05.2021 - 11:31
Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşılaşacak Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor'a göndermede bulundu.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELDİ
Antalyaspor'un yaptığı açıklama şu ifadeler yer aldı:
"Çeyrek finalde evinde saf dışı bıraktığımız Sivasspor'un Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlarken Türkiye Kupası finalinde de başarılar dilemesi bir Anadolu kulübü olarak bizi üzmüş ve yaralamıştır."