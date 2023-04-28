Antalyaspor'un eski başkanı: Nuri Şahin bir çılgınlıktı Nuri Şahin'in bir anda Antalyaspor'un hocası olması herkesi şaşırtmıştı. Eski başkan Aziz Çetin ise Nuri Şahin'in kritik sürecine ve Antalyaspor'daki çılgın tercihlerine dair açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da uzun zamandır görev yapan Nuri Şahin için eski başkandan önemli açıklamalar geldi.

Antalyaspor'un eski başkanı Aziz Çetin, Nuri Şahin'i futbolculuktan teknik adamlığa getirmenin "çılgınlık" olarak değerlendirildiği bir ortamda bunu yaptıklarını ve başarılı olduklarını söyledi.

"Yaptıklarımızın önemli bir kısmını Antalyaspor'un tarihini okuyan gelecek nesiller bilecek. Nuri Şahin'i futbolculuktan teknik adamlığa getirmenin çılgınlık olarak değerlendirildiği ortamda bunu yaptık ve başarılı olduk. İşte o tarih kitapları hem bunu, hem de bu kararın ardından gelen unutulmaz yenilmezlik serisini altın harflerle yazacak."

5 Ekim 2021'den bu yana

5 Ekim 2021 tarihinde Antalyaspor'un başına getirilen Nuri Şahin, 30 Haziran 2026'ya kadar süren bir sözleşmeye sahip.

Son olarak ise genç teknik adam, bu sezon özelinde Antalyaspor ile 33 puan topladı ve lig tablosunda 13. sırada yer aldı.