Antalyaspor'un yeni başkanı Sabri Gülel oldu Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da başkan Aziz Çetin, görevinden istifa etti. Antalyaspor yönetimi, acil olarak toplanırken toplantı sonrası yeni başkanın seçime kadar Sabri Gülel olduğu açıklandı.

Eski yönetimde başkanvekili olan Sabri Gülel ve yönetimin seçim kararı alması da yüksel ihtimal olarak görülüyordu.

Antalyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Aziz Çetin ne dedi?

Yönetim kurulu toplantısına istifa etme niyetiyle girdiğini ifade eden Çetin şöyle konuşmuştu: