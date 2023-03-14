Antalyaspor'un yeni başkanı Sabri Gülel oldu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da başkan Aziz Çetin, görevinden istifa etti. Antalyaspor yönetimi, acil olarak toplanırken toplantı sonrası yeni başkanın seçime kadar Sabri Gülel olduğu açıklandı.
Eski yönetimde başkanvekili olan Sabri Gülel ve yönetimin seçim kararı alması da yüksel ihtimal olarak görülüyordu.
Antalyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde oldu:
Aziz Çetin ne dedi?
Yönetim kurulu toplantısına istifa etme niyetiyle girdiğini ifade eden Çetin şöyle konuşmuştu:
"Bu bir bayrak yarışı. Değişim zamanının geldiğini düşünüyorum. Hem Antalyaspor A.Ş hem de Antalyaspor Derneği başkanıydım. Ancak gördüm ki bazı projelerin yapılabilmesi için derneğe daha fazla zaman ayırmam gerekiyor. O yüzden kulüp başkanlığından istifa edeceğim. Dernekteki görevimi bu şartlarda daha iyi yerine getireceğim. Kulüp başkanlığına gelecek olan kişi de zaten yabancı değil, aramızdan bir arkadaşımız olacak."