Antalyaspor'un yeni hocası Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı Bitexen Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Alex de Souza için imza töreni düzenlendi.

ensonhaber.com

Süper Lig'i 38 maç sonunda 12 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 yenilgi ile 49 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Antalyaspor'da Sergen Yalçın'ın yerine teknik direktörlüğe Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza getirildi.

Brezilyalı teknik adam için şehir merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilen imza törenine; Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, basın sözcüsü Alkan Evren, yöneticiler ve Alex de Souza katıldı.

Konuşmasına teşekkür ederek başlayan Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, "Bana burada çok iyi şeyler hissettiren halka ve çok mutlu olduğum bir ülkeye geldiğim için herkese teşekkür ederim. Aynı şekilde geldiğim günden beri evimde hissettiren Antalya şehrine teşekkür ederim. Hoca olarak çıktığım yolda başarılı olarak şehre bir enerji vermek istiyorum. Antalya ve halkına bana kısa sürede gösterdikleri ilgi için tekrar teşekkür ederim" dedi.

"Çok mutluyum"

Bu 2 yıllık kontratımın olduğu sürede başarılı olmak istiyorum. Taraftarımızı stadımızda mutlu görmek istiyoruz. İyi bir ekip kurup, maçlarda taraftarlarımızla keyifli anlar geçirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu açıdan da çok mutlu olduğumu belirtmek isterim.

"Nuri ve Sergen Hoca'nın sistemini inceledim"

Çok yoğun şekilde takımı inceleme şansım oldu. Nuri ve Sergen hocanın oynattığı oyunlarla takımın ne tarz oyun ortaya koyduğuna dair inceleme şansım oldu. Burada da daha önce takımda çalışan insanlardan bilgi aldım ve onlardan aldığım bilgilerle çalışmalarımı sürdürdüm.

"Semih Hoca ekipte yok"

Semih Hoca ekibimizde olmayacak. Antalyaspor'da çalışanlar dışında 2 yardımcı hoca getireceğim. Türkiye'de bulunan Mehmet Aurelio da bizimle olacak. Helton ile de konuştum. Diğer oyuncularla da görüştüm. Öncelikle burada biz en iyi kadroyu oluşturmak istiyoruz. Dengeli ve mücadeleci olmalı. Taraftar maçı izlemeye geldiğinde evine mutlu dönmeli.

"Antalyaspor'a gelmek isteyenlerle olacağız"

Antalyaspor'a gelmek isteyen oyuncuları kadrolarına katmak istediklerine dikkati çeken Alex de Souza, "Birçok oyuncu bazı takımlara gelmek ister. Bununla alakalı yönetim gerekli aksiyonları alacak. O isimlere takılı kalmayın. Brezilya'daydım ve oradaki haberlere daha rahat ulaşıyorum. Oradayken de bazı haberler geliyor ama bunlara takılı kalmayın" dedi.

"Sistemle alakalı konuşmak için erken"

Rakibiyle çok ciddi mücadele veren dengeli bir Antalyaspor hedeflediklerini belirten Alex, "Sistemle alakalı konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum. Gelen oyuncuların durumuna göre konuşabiliriz. Sadece şehir içinden değil dışından da Antalyaspor'u izlemeye gelenler olduğunu hayal ediyoruz. Bizim buradaki odağımız güçlü ve dengeli bir takım oluşturmak. Takımda düşündüğümüz isimler var. Takımın finansal durumunu yormayacak oyuncular seçmek. İyi oyuncuları getirmek istiyoruz. Antalyaspor'u isteyen oyuncularla çalışmak istiyoruz. Bazen güçlü isimlerle kontrat imzalarsanız ama istediğinizi alamazsınız. Biz de o yüzden Antalyaspor'da oynama arzusunda olan oyuncularla çalışmak amacındayız." dedi.

"Futbolu Fenerbahçe'de bırakacağımı düşünmüştüm..."

Futbolu Fenerbahçe'de bırakacağımı düşünmüştüm ancak futbolda hiçbir şey beklediğiniz gibi olmuyor. Fenerbahçe'den üzgün ayrıldım. Buradan ayrılırken yaşadıklarım da bir yandan mutlu ayrılmama neden oldu.

Alex de Souza'nın futbolculuk kariyeri

Kariyerinde 460 maça çıkan Alex de Souza 212 gole imzasını atarken 168 de asist yaptı. 5 kez de Brezilya Milli takım formasını giyen 47 yaşındaki teknik direktör, 1 gol kaydetti.

Brezilya ekibi Sao Paulo U20 takımının başında 25 maça çıkan Alex de Souza 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi ile sahadan ayrıldı.

Daha sonra Brezilya 2'nci Lig ekibi Avai'nin teknik direktörlüğünü yapan Alex, 18 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.