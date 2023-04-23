Antrenmanda sakatlanan Matteo Ricci, Galatasaray maçında oynayamayacak

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fatih Karagümrük'te antrenmanda sakatlanan İtalyan oyuncu Matteo Ricci, takımındaki yerini alamayacak.
Fatih Karagümrük'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"Antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Matteo Ricci'nin sağ arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Sakatlığı sebebiyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek olan futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
19 maçta oynadı
Sezon başında İtalyan ekibi Frosinone'den kadroya katılan orta saha, Fatih Karagümrük'le 19 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 1 gol ve 4 asistle oynadı.