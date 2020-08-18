Antrenörlük kursunda Sabri Sarıoğlu ve Volkan Demirel detayı

TFF'nin özel izin alarak açtığı UEFA B-A Birleşik Kursu, bugün itibarıyla sona erdi. Kursa katılan eski futbolcular Volkan Demirel ve Sabri Sarıoğlu'nun bir araya gelmemesi dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verdiği antrenör eğitimlerinin ilkini Antalya'da gerçekleştirdi.

UEFA Antrenörlük Sözleşmesi'nde yer alan ve UEFA'dan özel izin alınarak açılabilen UEFA B-A Birleşik Kurs, 4 Ağustos'ta başlayıp 18 Ağustos'ta sona erdi.

BİRÇOK ÖNEMLİ İSİM KURSTA YER ALDI

Düzenlenen kursa; Volkan Demirel, Ragıp Başdağ, Burak Zelyurt, Önder Turacı, Onur Tuncer, İbrahim Ege, Fahri Tatan, Sabri Sarıoğlu, Egemen Korkmaz, Orhan Şam, Uğur İnceman, Erman Kılıç, Tayfun Cora, Olcan Adın, Selçuk İnan, Serkan Balcı, Selçuk Şahin, Mert Nobre, Ahmet Dursun, Tuna Ayhan Üzümcü, Mehmet Çakır, Ertan Kaya gibi uzun yıllar Süper Lig'de top koşturmuş isimler katıldı.

SABRİ VE VOLKAN'IN UZAK DURMASI DİKKAT ÇEKTİ

Kurs boyunca çektirilen fotoğraflarda, Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Sabri Sarıoğlu ve Fenerbahçe'nin eski kaptanı Volkan Demirel'in birbirinden uzak durmaları ise dikkat çekti.

SAHA İÇİNDE KAVGA ETMİŞLERDİ

Bir derbi maçında birbirlerine sözlü ve fiziki olarak harekette bulunan ikili, o günden sonra birbirleriyle bir daha konuşmadılar.

"HİÇBİR ZAMAN AFFETMEDİM"

Kavganın ardından defalarca kez karşı karşıya gelen ikili,seremonilerde birbirlerinin elini sıkmamaya özen göstermişlerdi. Öte yandan Sabri ise bir röportajında, "Yapılan saygısızlıktan dolayı kendisini hiçbir zaman affetmedim. O yüzden elini sıkmak istemedim." ifadelerini kullanmıştı.