Petrol
100.14
-0.08%
Euro
18.0261
-0.23%
Dolar
18.159
0.27%
Altın
1.018
0.00%
Borsa
3107
0.00%
Bitcoin
391.335
0.03%
BTXN Coin
5.04
-6.49%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çok bulutlu 29 C

    Antwerp - Başakşehir rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    UEFA Konferans Ligi play off turu rövanş maçında Başakşehir 1-1'in rövanşında deplasmanda Antwerp ile karşı karşıya gelecek.İşte maçın detayları..
    • 24.08.2022 - 16:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antwerp - Başakşehir rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi play off turu rövanş maçında deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşılaşacak.

    Temsilcimiz geçtiğimiz hafta evinde oynadığı maçta rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı.Konferans Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Emre Belözoğlu ve öğrencileri deplasmanda galip gelerek adını gruplara yazdırmak istiyor.

    Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Başakşehir oynadığı üç maçta iki galibiyet ve bir beraberlik alarak 7 puan ile ikinci sırada yer alıyor.

    Temsilcimiz Başakşehir'in yarın Bosuilstadion Stadyumu'nda oynayacağı maçın detayları netlik kazandı.İşte maçın başlama saati ve yayınlanacağı kanal..

    Antwerp - Başakşehir rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Antwerp - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak?

    Antwerp - Başakşehir rövanş maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak.Maçı Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber yönetecek.Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


    İlginizi Çekebilir

    Bu ülkelere vize gerekmiyor
    Yaşam

    Bu ülkelere vize gerekmiyor

    Günde 10 dk ayırarak günlük 400 dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 400 dolar kazanıyor!

    13 yaşındaki Ayla, 4 ay önce başladığı boksta Türkiye şampiyonu oldu
    Yaşam

    13 yaşındaki Ayla, 4 ay önce başladığı boksta Türkiye şampiyonu oldu

    Görüş Bildir