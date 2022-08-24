Antwerp - Başakşehir rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Antwerp - Başakşehir rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi play off turu rövanş maçında Başakşehir 1-1'in rövanşında deplasmanda Antwerp ile karşı karşıya gelecek.İşte maçın detayları..

Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi play off turu rövanş maçında deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşılaşacak.

Temsilcimiz geçtiğimiz hafta evinde oynadığı maçta rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı.Konferans Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Emre Belözoğlu ve öğrencileri deplasmanda galip gelerek adını gruplara yazdırmak istiyor.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Başakşehir oynadığı üç maçta iki galibiyet ve bir beraberlik alarak 7 puan ile ikinci sırada yer alıyor.

Temsilcimiz Başakşehir'in yarın Bosuilstadion Stadyumu'nda oynayacağı maçın detayları netlik kazandı.İşte maçın başlama saati ve yayınlanacağı kanal..

Antwerp - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak?

Antwerp - Başakşehir rövanş maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak.Maçı Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber yönetecek.Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.