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Aras Özbiliz, Beşiktaş'ı icraya verdi
650 bin euroluk alacağını tahsil edemeyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Aras Özbiliz, hukuki yollara başvurdu.
- Haber Merkezi
- 25.07.2020 - 12:38
2015-16 sezonunun devre arasında Beşiktaş’a transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Aras Özbiliz, 2019 yılında siyah-beyazlılarla yollarını ayırmıştı.
Kulüp tarafından sözleşmesi feshedilen Ermeni futbolcu, alacaklarını hala tahsil edemedi.
YÖNETİM PARA ARIYOR
Ödenmesi gereken 650 bin euroluk parayı alamayınca hukuki yollara başvuran 30 yaşındaki oyuncu, kulübü icraya verme kararı aldı.
Yönetimin, gelen bu kötü haber üzerine sorunu çözmek için kaynak arayışına girdiği belirtildi.