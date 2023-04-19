Arda Güler, Alex de Souza'nın rolünü üstlenecek Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Jorge Jesus tarafından ideal pozisyonu olan Alex de Souza'nın mevkisine geçiyor. 18 yaşındaki orta saha, 10 numara pozisyonuna geçerek ceza sahasında gol veya gol pası arayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Başakşehir ile oynanacak kritik maç öncesi genç yıldız Arda Güler'i ise yeni bir rolde denemeye başladı.

Portekizli teknik adamın, 18 yaşındaki yıldız adayını bu kez sağ kanatta değil Enner Valencia'nın arkasında, ikinci forvet gibi oynattığı öğrenildi.

Alex de Souza rolüne dönecek

Arda bir anlamda asıl pozisyonu olan '10 numara'ya geri dönmüş olacak, ceza sahasına daha fazla girme şansı yakalayacak.

Fenerbahçe'nin harika çocuğu, hem Beşiktaş hem de Ankaragücü maçlarında, ceza sahasına yaklaştığında ne kadar tehlikeli olduğunu net bir şekilde gösterdi.

25 maçta 4 gol 4 asist

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maça çıkan Arda, bu maçlarda 4 gol 4 asistlik katkı sağladı.