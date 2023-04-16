Arda Güler, Ankaragücü karşısında taraftarları mest etti

Süper Lig’de 29. hafta maçında Fenerbahçe ile Ankaragücü, Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanarak zirve yarışına devam etti.
İlk yarıda Fenerbahçe'yi pozisyonlara soktu
Bu mücadelede ise sarı-lacivertli takımda son maçlarda forma süresi artan Arda Güler damga vurdu. Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçına yedek başlayıp 1 asist yapan genç futbolcu Ankaragücü maçına ilk 11'de başladı.
Arda Güler, maçın ilk yarısında neredeyse her pozisyonun içerisinde yer aldı. 18 yaşındaki futbolcu, pozisyonlara girmesine rağmen kaleci Gökhan Akkan'ı geçmeyi başaramadı.
Alkışlarla kenara geldi
Taraftarların büyük beğenisini kazanan oyuncu, ikinci yarıda da mücadelesine devam etti. Takımını pozisyonlara sokan genç yıldız adayı, maçın 78. dakikasında alkışlarla kenara gelerek, yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.