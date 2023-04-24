Arda Güler: Başka bir şeye tahammülümüz kalmadı Süper Lig'in 31. haftasında ağırladıkları İstanbulspor ile 90+6. dakikada yenilen golle 3-3 berabere kalarak Galatasaray ile puan farkını kapama şansını kaybeden Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği İstanbulspor ile uzatma anlarında yediği golle 3-3 berabere kaldı.

Lider Galatasaray ile 6 puanlık farkın kapanma şansının kaçması sonrası sarı-lacivertli tribünler takıma ıslıklar ile tepki gösterdi.

Attığı iki gol ile günün yıldızı olan Arda Güler, son dakikada kaybedilen 2 puanı ve zirve yarışını yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

Güler, "Kesinlikle kazanmalıydık. Başka bir şeye tahammülümüz kalmadı. Attığım goller kazansaydık önemli olacaktı, şimdi bir şey ifade etmiyor. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.