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    Arda Güler, dünya piyasasında zirveye oturdu

    Arda Güler, dünya piyasasında zirveye oturdu

    Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, 2005 doğumlu futbolcular arasında güncel piyasa değeri en yüksek isim oldu.
    • 02.06.2022 - 11:40
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 12:09
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    Transfermarkt, Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından futbolcuların piyasa değerlerinde güncellemelere imza attı.

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler listeye damga vurdu. 17 yaşındaki orta saha, dünyada ilk sıraya yükseldi.

    Emirhan İlkhan

    Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan, güncel piyasa değerini 2 milyon euro yükseltti. Genç futbolcu, bu artışla birlikte 3 milyon euroluk değerin sahibi oldu. 18 yaşındaki orta saha, Beşiktaş A Takımı formasını bu sezon 11 kez giyme fırsatı yakaladı. Genç futbolcu bu süreçte rakip fileleri 1 kez havalandırdı.

    Arda Güler, dünya piyasasında zirveye oturdu #1

    Yunus Akgün

    Galatasaray'ın sezon başında Adana Demirspor'a kiraladığı genç yıldız Yunus Akgün de piyasa değerini yükselten ve dikkat çeken isimler arasında yer aldı. 21 yaşındaki sağ kanat, bu sezon 8 gol ve 11 asist üretti. Genç oyuncunun piyasa değeri 2 milyon euro artarak 7 milyon 500 bin euroya çıktı.

    Arda Güler, dünya piyasasında zirveye oturdu #2

    Osayi Samuel

    Fenerbahçe'de Vitor Pereira döneminde sağ beke evrilen ve İsmail Kartal'la  mevkisine alışan Bright Osayi Samuel de grafiğini yukarı doğru çıkaran isimler arasında yer aldı. 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun piyasa değeri 2 milyon euro yükseldi ve 8 milyon euro oldu.

    Arda Güler, dünya piyasasında zirveye oturdu #3

    Victor Nelsson

    Galatasaray'ın Danimarkalı savunmacısı Victor Nelsson da piyasa değerini yukarıya doğru geliştirdi. Sarı-kırmızılılar adına kötü geçen sezonda kendini kanıtlayan futbolcunun değeri 2 milyon euro artarak, 12 milyon euroya çıktı.

    Arda Güler, dünya piyasasında zirveye oturdu #4

    Diego Rossi

    Fenerbahçe'nin bonservisini aldığı Diego Rossi listenin dördüncü sırasında yer aldı. Uruguaylı futbolcu piyasa değerini 2 milyon euro yükseltti. Diego Rossi'nin güncel piyasa değeri 14 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

    Arda Güler, dünya piyasasında zirveye oturdu #5

    Miguel Crespo

    Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı Miguel Crespo da bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri 3 milyon euro yükseldi. Miguel Crespo'nun yeni değeri 8 milyon euro oldu.

    Arda Güler, dünya piyasasında zirveye oturdu #6

    Kim Min Jae

    Fenerbahçe'nin Güney Koreli savunmacısı Min Jae Kim listede ikinci sırada yer aldı. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro arttı. Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarında olan Min Jae Kim'in yeni değeri 14 milyon euro oldu.

    Arda Güler, dünya piyasasında zirveye oturdu #7

    Arda Güler değerini katladı

    Fenerbahçe taraftarlarının sevgilisi haline gelen Arda Güler, Süper Lig'de güncel piyasa değeri en fazla yükselen isim oldu. 17 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 3 milyon 800 bin euro artarak, 6 milyon euroya yükseldi.

    Arda Güler, dünya piyasasında zirveye oturdu #8

    Gençlerde en çok değer kazanan oyuncu oldu

    Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, 2005 doğumlu futbolcular arasında güncel piyasa değeri en yüksek isim oldu. Genç oyuncuyu 4 milyon euroyla Noah Mbamba ve Roger Fernandes ikilisi takip etti.

    Arda Güler, dünya piyasasında zirveye oturdu #9

    Süper Lig'in en değerlileri

    Süper Lig'de güncel piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu şu şekilde sıralandı:

    1. Uğurcan Çakır: 18 milyon euro
    2. Kerem Aktürkoğlu: 16 milyon 500 bin euro
    3. Altay Bayındır: 16 milyon euro
    4. Diego Rossi: 14 milyon 500 bin euro
    5. Marcao: 14 milyon euro
    6. Kim Min-Jae: 14 milyon euro
    7. Attila Szalai: 12 milyon euro
    8. Victor Nelsson: 12 milyon euro
    9. Ferdi Kadıoğlu: 10 milyon 500 bin euro
    10. Abdülkadir Ömür: 10 milyon 500 bin euro

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