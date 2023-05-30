Arda Güler: Elimizdeki şampiyonluğu kendi ellerimizle verdik

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Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Aynı anda Galatasaray, Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, şunları söyledi:

Şampiyonluğu kaybettiğimiz için tüm takım olarak çok üzgünüz. Ben de çok üzgünüm. Asist, gol hiçbir şey fark etmiyor, çünkü tek hedefimiz şampiyon olmaktı. Şampiyon olamadık, bunun için çok üzgünüz. Başka söyleyecek bir şey yok. Puan kaybettiğimiz her maç çok üzüldük. Elimizdeki şampiyonluğu biz kendi ellerimizle verdik. Eğer hata yapmasaydık biz şampiyon olabilirdik ama basit hatalar yaptık. O yüzden şampiyonluk gitti.