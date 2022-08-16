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    Arda Güler futboluyla alkış aldı

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 2.haftasında Kasımpaşa'yı 6-0 yenerken oyuna sonradan giren Arda Güler 2 gol atarak klasını konuşturdu.
    • 16.08.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 09:29
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    Arda Güler futboluyla alkış aldı

    Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı, sarı-lacivertlilerin 6-0'lık galibiyetiyle noktalandı. Maça damga vuran isimlerden biri ise genç yıldız adayı Arda Güler oldu.

    Oyuna 68.dakikada giren Arda Güler, maçın son dakikalarında 2 gol atarak galibiyete katkıda bulundu.

    Arda Güler futboluyla alkış aldı #1

    10 numarının yeni sahibi olmuştu

    Arda Güler, geçtiğimiz günlerde yapılan törenle 10 numaralı formanın yeni sahibi olmuştu.

    Arda'dan bir rekor daha

    Opta'nın aktardığına göre Arda Güler, Opta’nın bu alanda detaylı analize başladığı 2007-08 sezonundan bu yana 5 Süper Lig golüne en genç yaşta (17 yaş 171 gün) ulaşan oyuncu oldu.

    Arda Güler futboluyla alkış aldı #2


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