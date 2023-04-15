Arda Güler için Newcastle United iddiası Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United da talip oldu.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Kısa süre içinde Avrupa kulüplerinin de ilgilisini çeken genç yıldızın transfer olup olmayacağı ise merak konusu oldu. İngiliz basınında yer alan haberlerde Newcastle United'ın da Arda Güler için yarışa girdiği yazıldı. Haberde; Newcastle United'in Arsenal ve PSG gibi takımları geri bırakıp transferi sonlandırmak istediğine vurgu yapıldı. Ankaragücü maçında izleyecekler Arda Güler'i İspanya devi Barcelona, Ajax ve Napoli'nin de istediği biliniyor. Newcastle kulübü yetkililerinin Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçını izlemek için İstanbul'a geleceği de gelen haberlere arasında.