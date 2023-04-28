Arda Güler'den büyük başarı! Gelecek vadeden en iyi 200 futbolcu arasında 18 yaşındaki başarılı orta saha, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) tarafından yapılan ‘Gelecek vadeden 200 genç oyuncu' listesinde yer aldı. Genç yetenek, ofansif orta saha oyuncuları arasında listeye 17. sıradan girmeyi başardı.

Cies Football Observatory Weekly Post'un 419. sayısı, dünya çapında 75 ligde geçen yıl boyunca en çok resmi maç deneyimi yaşamış 200 en iyi U20 oyuncusunu listeledi.

Süper Lig'den listede sadece Fenerbahçe'nin 10 numarası Arda Güler yer aldı. 18 yaşındaki genç yetenek, ofansif orta saha oyuncuları arasında listeye 17. sıradan girdi.

Gelecek vadeden 200 gencin arasında La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Gavi, listenin ilk sırasında yer aldı.

Devler takipte

Arda'nın 17. sırada yer aldığı orta saha listesinin ilk sırasında Genk forması giyen Bilal El Khannouss bulunuyor. Bu sezon 27 resmi maça çıkan Arda, 6 gol ve 4 asist katkısında bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus tarafından ilk haftalarda fazla tercih edilmeyen Arda Güler, ligin ikinci devresinden itibaren daha fazla süre alarak son 5 maçta 4 kez ilk 11 başladı.

18 yaşındaki oyuncu, performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye başladı. İngiltere, Almanya ve İspanya ekiplerinin sezon bitimi ile birlikte Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Piyasa değeri 11 milyon euro

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 11 milyon euro. Arda'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında bitiyor.

Sarı-lacivertli yönetim, genç yetenek ile yeni bir sözleşme yapmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Görüşmeler olumlu bir şekilde devam ediyor. Ali Koç ve kurmaylarının, kısa süre içinde bu konu ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.