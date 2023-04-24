Arda Güler'den İstanbulspor'a klas gol Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, İstanbulspor maçının ikinci yarısında şık bir gole imza attı.

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleye sarı-lacivertli takımın genç oyuncusu Arda Güler adeta damgasını vurdu.

Maçın 25. dakikasında bir gol atan 18 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda yine sahneye çıktı hem takımının hem de kendisinin ikinci golünü kaydetti.

Uzaklardan harika vurdu

Karşılaşmanın 51. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Arda Güler sol ayağının içiyle vuruşunu yaptı ve top uzak köşeden ağlarla buluştu.

Bu harika golün ardından sosyal medyada taraftarlar genç oyuncuya övgü dolu ifadelerde bulundu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)