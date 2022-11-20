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    Arda Güler'e Milan da talip oldu

    Arda Güler'e Milan da talip oldu

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e Napoli'nin ardından Milan'ın da talip olduğu öğrenildi.
    • 20.11.2022 - 13:32
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 13:45
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    Büyük kulüplerin gündemindeki Fenerbahçeli genç yıldız Arda Güler için bir iddia da İtalya'dan geldi.

    Sportitalia'nın haberine göre; Arda'yı, Milan yakın markaja aldı. Haberde Fenerbahçe'nin maçlarını scoutlar tarafından takip ettiren Çizme'nin son şampiyonu, 17 yaşındaki yıldız adayını listesine dahil etti.

    Arda Güler e Milan da talip oldu #1

    Potansiyelli olmasına dikkat çekildi

    Ayrıca Milan'da Yacine Adli, Tommaso Pobega ve De Ketelaere gibi potansiyeli olan genç futbolcuların forma giydiğine dikkat çekildi.

    A Milli Takım kadrosuna da dahil edilen Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 13 resmi maçta 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.

    Bilindiği üzere Arda Güler ile Napoli'nin de ilgilendiği ve devre arasında teklif yapacağı konuşuluyor.

    Arda Güler e Milan da talip oldu #2


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