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    Arda Güler'in golü Lionel Messi'ye benzetildi

    Arda Güler'in golü Lionel Messi'ye benzetildi

    Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Arda Güler'in Kasımpaşa'ya attığı ilk gol futbolseverlere Lionel Messi'nin 2018 yılında attığı golü hatırlattı.
    • 16.08.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 11:51
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    Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, oynadığı futbolla alkış almaya devam ediyor.

    Kasımpaşa maçında oyuna sonradan giren 17 yaşındaki futbolcu, ilk dakikalarda çok sık top kaybetse de Jesus'un uyarısıyla kendisini toparlamayı bildi.

    Daha basit oynayarak hücuma katkı sağlayan Arda Güler takımının 5. ve 6. gollerini attı.

    Arda Güler in golü Lionel Messi ye benzetildi #1

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

    Messi'nin ikonik golüne benzetildi

    Sosyal medyada ise Arda'nın 5. golü Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. golüne benzetildi. Aynı açıdan sert bir şut çeken yıldız adayı futbolseverlerden tam not aldı.

    Barcelona Türkiye hesabı da genç orta sahanın golüne nazire yaparak Lionel Messi'nin 2018 yılında attığı golü paylaştı.

    Arda Güler in golü Lionel Messi ye benzetildi #2

    Arda Güler in golü Lionel Messi ye benzetildi #3

    Alex de Souza da tebrik etti

    Öte yandan Arda Güler'i tebrik eden bir diğer isim ise sarı-lacivertlilerin efsanesi Alex de Souza oldu. Brezilyalı eski futbolcu "10 numara. Bravo Arda Güler" paylaşımıyla genç yıldız adayının başarısını görmezden gelmedi.

    Arda Güler in golü Lionel Messi ye benzetildi #4


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