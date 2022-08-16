Arda Güler'in golü Lionel Messi'ye benzetildi

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Arda Güler'in Kasımpaşa'ya attığı ilk gol futbolseverlere Lionel Messi'nin 2018 yılında attığı golü hatırlattı.

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, oynadığı futbolla alkış almaya devam ediyor.

Kasımpaşa maçında oyuna sonradan giren 17 yaşındaki futbolcu, ilk dakikalarda çok sık top kaybetse de Jesus'un uyarısıyla kendisini toparlamayı bildi.

Daha basit oynayarak hücuma katkı sağlayan Arda Güler takımının 5. ve 6. gollerini attı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Messi'nin ikonik golüne benzetildi

Sosyal medyada ise Arda'nın 5. golü Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. golüne benzetildi. Aynı açıdan sert bir şut çeken yıldız adayı futbolseverlerden tam not aldı.

Barcelona Türkiye hesabı da genç orta sahanın golüne nazire yaparak Lionel Messi'nin 2018 yılında attığı golü paylaştı.

Alex de Souza da tebrik etti

Öte yandan Arda Güler'i tebrik eden bir diğer isim ise sarı-lacivertlilerin efsanesi Alex de Souza oldu. Brezilyalı eski futbolcu "10 numara. Bravo Arda Güler" paylaşımıyla genç yıldız adayının başarısını görmezden gelmedi.