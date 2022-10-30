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    Arda Güler'in hayali ilk 11'de oynamak

    Arda Güler, İstanbulspor ile oynayacak Süper Lig karşılaşması öncesi ilk 11'de oynamanın hayalini kuruyor.
    • 30.10.2022 - 10:39
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    Arda Güler'in hayali ilk 11'de oynamak

    Türk futbolunun gelecekteki en büyük yıldızlarından biri olması beklenen Fenerbahçe'nin 10 numarası Arda Güler, İstanbulspor ile oynayacak Süper Lig karşılaşması öncesi ilk 11'de oynamanın hayalini kuruyor.

    Bu sezon sadece Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 1-1 (d) sona eren Slovacko ve B Grubu'nda 2-1 (d) kazanılan AEK Larnaca karşılaşmalarında on birde oynama şansı yakalayan Arda, henüz Süper Lig'de bu heyecanı yaşayamadı.

    Arda Güler in hayali ilk 11 de oynamak #1

    İkinci yarı oynaması bekleniyor

    Ligde şu ana kadar toplamda 4 mücadelede 33 dakika sahada kalan ve 6-0 kazanılan Kasımpaşa deplasmanında 2 gol birden atan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak 3-3 biten Kadıköy'deki Rennes maçında son 13 dakikada forma şansı bulmuştu.

    Arda Güler, İstanbulspor maçı öncesi 11 hayali kurmasına rağmen, Jorge Jesus'un genç futbolcuya ikinci yarı forma şansı vermesi bekleniyor.


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