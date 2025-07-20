Arda Okan Kurtulan, kampı değerlendirdi

Süper Lig ekibi Göztepe'nin yeni transferlerinden Arda Okan Kurtulan, sarı-kırmızılıların sezon öncesi kampının tempolu geçtiğini ifade etti.

İzmir temsilcisinin Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Arda Okan, kulübün sosyal medya hesabındaki açıklamasında futbol dışında ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi sevdiğini aktardı.

"AİLEM BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Kurtulan, şunları dedi:

"ÇOK MUTLUYUM"

Göztepe'ye transferinin "zorlu" olduğunu ve iki tarafın da çok fedakarlık yaptığını anlatan Arda Okan, şu değerlendirmede bulundu:

Burada olmaktan çok mutluyum. İyi ki gelmişim. Kampımız iyi başladı ve tempolu geçiyor. Her gün çift antrenman yapıyoruz. Çok çalışıyoruz. İlk maçı kaybettik ama sonraki 2 maçı kazandık. Elimizden geldiğince her maç eksiklerimizi kapatıp, daha iyi olmaya çalışıyoruz. Takıma bu kadar kısa sürede uyum sağlayabileceğimi düşünmedim, sağ olsun takım arkadaşlarım çok yardım ediyor. Geçen sene Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe taraftarı beni çok etkilemişti. O gün keşke bu kulüpte oynayabilseydim demiştim. Nasip oldu. Yeni sezonda Göztepe formasıyla bu atmosferi yaşayacağım için çok mutluyum.