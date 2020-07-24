Arda Turan çalışmalarını sürdürüyor

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İsmi sık sık Galatasaray ile anılan Arda Turan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla yeni sezon öncesi form tutmaya çalıştığını gösterdi

Bir süredir bireysel idmanlarla form tutmaya çalışan Arda Turan, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Instagram'da spor yaparken video paylaşan deneyimli futbolcunun görüntüleri sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda olumlu ve olumsuz yorum aldı.

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GALATASARAY'I İSTİYOR

Sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek istediğini her fırsatta dile getiren 33 yaşındaki ismin, geleceği belirsizliğini koruyor. Fatih Terim ile bir araya gelen Galatasaray yönetiminin son kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.

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