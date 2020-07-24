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    Arda Turan çalışmalarını sürdürüyor

    İsmi sık sık Galatasaray ile anılan Arda Turan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla yeni sezon öncesi form tutmaya çalıştığını gösterdi
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2020 - 15:49
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    Arda Turan çalışmalarını sürdürüyor

    Bir süredir bireysel idmanlarla form tutmaya çalışan Arda Turan, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

    Instagram'da spor yaparken video paylaşan deneyimli futbolcunun görüntüleri sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda olumlu ve olumsuz yorum aldı.

    Arda Turan çalışmalarını sürdürüyor - İZLE

    GALATASARAY'I İSTİYOR

    Sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek istediğini her fırsatta dile getiren 33 yaşındaki ismin, geleceği belirsizliğini koruyor. Fatih Terim ile bir araya gelen Galatasaray yönetiminin son kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.

    Arda Turan için maç başı formülü - HABERİ

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