Arda Turan Eyüpspor ile ilk idmanında Eyüpspor ile anlaşma sağlayan Arda Turan, ilk antrenmanına çıktı. Genç çalıştırıcının mutluluğu gözlerinden okundu.

Eyüpspor, Zafer Turan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Arda Turan'ı getirdiğini resmen açıkladı. Hocalığa adımını atan Turan, Eylül 2022'de futbolu bıraktığını duyurmuştu.

İstanbul ekibi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Arda Turan'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını resmen açıklamıştı.

Çok mutlu

Öte yandan Eyüpspor, Arda Turan'ın ilk idmanından görüntüleri de paylaşmayı ihmal etmedi. Genç teknik adamın çok mutlu olduğu gözlemlendi.

Lisans eğitimi sürüyor

Turan, şu an Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen, UEFA veya FIFA'ya bağlı ulusal federasyonların en üst liglerinde 7 yıl ve üzeri oynamış futbolcuların katılma hakkına sahip olduğu UEFA B/A Birleşik Antrenör Eğitim Programı'nda eğitim alıyor