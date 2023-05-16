Arda Turan, Eyüpspor'un başında 4. maçını da kazanamadı 1. Lig'in 37. haftasında Boluspor sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Arda Turan teknik direktörlük kariyerinin 4 maçından da galibiyet çıkaramadı.

1. Lig'in 37. hafta maçında Boluspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi oldu.

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 57 ve 62. dakikalarda Furkan Demir kaydetti.

Arda Turan maç kazanamadı

Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, İstanbul temsilcisinin başında çıktığı 4 maçı da kazanamadı. Söz konusu maçlarda 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Boluspor ise 4 maç sonra kazandı.

Eyüpspor, 59 puanda kaldı

Alınan bu galibiyetin ardından ligde bir iddiası kalmayan Boluspor, puanını 52 yaptı. Play-off mücadelesi veren Eyüpspor ise 59 puanla 7. sırada kaldı.

Ligin 38. ve son haftasında Eyüpspor, Keçiörengücü ile karşılaşacak. Boluspor ise Erzurumspor'a konuk olacak.

"Atletico Madrid'in savunmasıyla Barcelona'nın hücumunu yansıtmak istiyorum"

Arda Turan, geçtiğimiz günlerde takımına Atletico Madrid'in savunma ve Barcelona'nın hücum futbolunu bir arada oynatmak istediğini açıklamıştı.

Genç teknik adam şu ifadeleri kullanmıştı: