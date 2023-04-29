Arda Turan, Eyüpspor'un başında üçüncü maçını da kazanamadı 1. Lig'in 35. haftasında Tuzlaspor evinde Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı. Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Arda Turan, 3 maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı.

1. Lig'in 35. hafta mücadelesinde İstanbul ekipleri Tuzlaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanan bu mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Arda Turan, yine galip gelemedi Yeni teknik direktörü Arda Turan ile birlikte 3. maçında da galibiyet göremeyen Eyüpspor, 59 puanla 3. sıraya yerleşti. Puanını 38'e yükselten Tuzlaspor ise 12. sırada konumlandı. 1. Lig'in 36. haftasında Eyüpspor, Boluspor'a konuk olacak. Tuzlaspor ise deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak.