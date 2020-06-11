Arda Turan: Fatih Hoca gel derse gelirim

Aylardır Galatasaray'a dönmek istediğini söyleyen Arda Turan, bu arzusunu bir kez daha dile getirdi.

Başakşehir ile yollarını ayırmasının ardından bu süreci kulüpsüz olarak geçiren Arda Turan, birkaç yıl daha futbol oynamak istediğini belirtmişti.

Daha önce yaptığı açıklamalarla defalarca gitmek istediği takımın Galatasaray olduğunu belirten 33 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili konuştu.

"G.SARAY'A ASLA YANLIŞ YAPMADIM"

TGRT Haber'de canlı yayına bağlanan Arda Turan, hiçbir zaman Galatasaray'a yanlış yapmadığını dile getirdi.

Turan, ''Galatasaray taraftarlarının gözünde antipatik durumum varsa bana haksızlık yapıldı. Galatasaray'a asla yanlış yapmadım. Birçok hata yaptım, hataları kabul ediyorum. Hatalarımın bedelini de ödedim. Ancak Galatasaray'a bir hata yapmadım.'' ifadelerini kullandı.

''FATİH HOCA GEL DERSE GELİRİM"

Sarı-kırmızılı takıma transfer olup olmamasıyla ilgili sorulan soruya ise tecrübeli futbolcu, ''Fatih hoca ne derse o olur. Galatasaraylı olarak usüle göre davranacağım. Galatasaray'a hiç yanlışım olmadı. Ben her yönetici, hoca ve her başkanla saygı ve sevgi çerçevesinde oturup konuşmaya hazırım. Fatih hocanın olduğu yerde benim talebim olamaz. Fatih hoca gel derse geliriz, git derse gideriz. Gelecek sene Galatasaray'da oynayacak mıyım bilemiyorum. Başkanın ve hocanın sözlerinin üzerine bir şey diyemem. Beni çağırırlarsa giderim.'' yanıtını verdi.