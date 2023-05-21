Arda Turan ilk galibiyetini aldı, Eyüpspor play-off'a kaldı 1. Lig'in son haftasında Eyüpspor, Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti ve play-off'a kaldı.

1. Lig'in 38. ve son haftasında Eyüpspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Eyüp Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Eyüp'ün golleri 25. dakikada Cenk Alkılıç ve 69. dakikada Ryan Babel'den geldi. Keçiörengücü'nün golünü 56. dakikada Erkam Reşmen attı.

Arda Turan ilk kez kazandı

Teknik direktör Arda Turan ise bir ilk yaşadı. Eyüpspor'un genç çalıştırıcısı 5. maçında ilk kez kazandı. Böylelikle Arda Turan teknik direktörlük kariyerinin ilk galibiyetini aldı.

Fatih Terim maçı izledi

Bu maça taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, Galatasaray'ın eski Teknik Direktörü Fatih Terim de eski öğrencisi Arda Turan'a destek için maçı tribünden takip etti.

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira da maçı takip edenler arasındaydı.

Eyüpspor, Sakaryaspor'la eşleşti

Eyüpspor bu sonuçla puanını 62'ye çıkardı ve sezonu 6. sırada tamamladı. Keçiörengücü ise 56 puanla play-off'un dışında kaldı.

Eyüpspor'un play-off'taki rakibi sezonu 5. sırada tamamlayan Sakaryaspor oldu.