Arda Turan siftah yaptı Süper Lig hedefiyle yola çıkan iki takımın kapışmasında kazanan çıkmadı, Eyüpspor ile Pendikspor karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldı. Türk futbol efsanelerinden Arda Turan da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı İstanbul ekibinde çıktığı ikinci maçında puanla tanışsa da Eflatun-Sarılılar'ın, Süper Lig umutları erimeye başladı.

Sezona Süper Lig parolasıyla başlayan ve bu doğrultuda transferlerle kadrosunu güçlendiren Eyüpspor, İbrahim Üzülmez'le ligdeki 27 maçın ardından yollarını ayırdı, yerine eski hocası Zafer Turan'ı getirdi.

İstanbul ekibi Zafer hocayla 4 maçta 1 galibiyet alınca ve şampiyonluk yarışından uzaklaşınca takımı ilk teknik direktörlük deneyimi olacak Arda Turan'a emanet etti.

Arda ilk puanını aldı

Türk futbolunun efsane isimlerinden Arda Turan, Eflatun-Sarılılar'ın başında ilk karşılaşmasında Göztepe deplasmanından 1-0 mağlup döndü. Bugün Arda Turan'lı Eyüp ikinci maçına çıktı, Pendikspor'la kozlarını paylaştı.

Eflatun-Sarılı ekip direkt rakibi Pendik'le 1-1 berabere kaldı. Böylece iki takım da puanını 58'e yükseltti. Arda Turan ise ilk puanını almış oldu.

Süper Lig umutları eriyor

Ancak maç fazlası olan Eyüp'ün son 9 maçta sadece 2 kez kazanmasıyla Süper Lig umutları erimeye başladı.

Eyüpspor sahasında ilk kez takımın başında yer alan Arda Turan'a da maç öncesi ciddi bir ilgi vardı.