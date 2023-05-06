Arda Turan: Süper Lig'e çıkmak istiyoruz 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

AA

Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi'ne katılan Arda Turan, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Eyüpspor'un kalan 2 maçında hedefinin 3.'lük olduğunu vurgulayan teknik direktör Arda Turan, önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele etmek istediklerini belirtti.

"Süper Lig'e çıkmak istiyoruz"

Ligde 36. haftayı bay geçen Eyüpspor'un 37. haftada Boluspor ile karşılaşacağını hatırlatan Turan, şunları kaydetti:

"Süper Lig'e çıkmak istiyoruz ama maç maç gidiyoruz. Bizim için önemli olan öncelikle Boluspor maçı. Ama oyuncularımdan çok memnunum, çok iyi çalışıyorlar. Şu anda iyi duruma da geldiler. Bay haftası da bize iyi geldi. Önümüzdeki haftalarda istediklerimizi daha iyi ortaya koyacağız. Oynatmak istediğimiz sistem için ister istemez biraz zaman lazım. Aynı zamanda sonucu da almamız lazım."

"Belki tavsiyeleri olur ve yardımcı olurlar bana"

Boğaziçi Üniversitesi'nde kendisi için önemli ve anlamlı bir organizasyona katıldığını aktaran genç teknik adam, bu zirveye davet edildiği için onur duyduğunu anlattı.

Üniversite öğrencileriyle futbol, geçmiş ve gelecek hakkında konuşacaklarını belirten Turan, geçmişte futbolcu olarak geldiği üniversiteye bugün teknik direktör olarak katıldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Daha yeni teknik direktör oldum belki tavsiyeleri olur ve yardımcı olurlar bana."

"Fatih hocadan her zaman destek lazım"

Gerek futbolcuyken gerekse de teknik adamken Fatih Terim'e birçok konuda danışması hakkında da konuşan Arda Turan, "Fatih hocadan her zaman destek lazım." açıklamasını yaptı.