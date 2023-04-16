Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine mağlubiyetle başladı

1. Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede 33. haftada Göztepe ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi oldu.
Göztepe'ye taraftarının önünde galibiyeti getiren golü 20. dakikada Marko Kvasina kaydetti.
Arda Turan, ilk maçını kaybetti
Böylece Eyüpspor ile teknik direktörlük kariyerine başlayan Arda Turan ilk maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Konuk takım Eyüpspor, karşılaşmada kaleye isabetli şut çekemedi.
Göztepe, 9 maçtır kaybetmiyor
Ligde 9 haftadır kaybetmeyen ve son 6 maçını kazanan Göztepe, puanını 53'e yükseltti. Son iki maçını kaybeden Eyüpspor 57 puanda kaldı.
1. Lig'de 34. haftada Göztepe, Altay ile deplasmanda karşılaşacak. Eyüpspor, Pendik'i konuk edecek.