Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine mağlubiyetle başladı

1. Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede 33. haftada ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi oldu.

Göztepe'ye taraftarının önünde galibiyeti getiren golü 20. dakikada Marko Kvasina kaydetti.

Arda Turan, ilk maçını kaybetti

Böylece Eyüpspor ile teknik direktörlük kariyerine başlayan ilk maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Konuk takım Eyüpspor, karşılaşmada kaleye isabetli şut çekemedi.

Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine mağlubiyetle başladı

Göztepe, 9 maçtır kaybetmiyor

Ligde 9 haftadır kaybetmeyen ve son 6 maçını kazanan Göztepe, puanını 53'e yükseltti. Son iki maçını kaybeden Eyüpspor 57 puanda kaldı.

1. Lig'de 34. haftada Göztepe, Altay ile deplasmanda karşılaşacak. Eyüpspor, Pendik'i konuk edecek.

Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine mağlubiyetle başladı
Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine mağlubiyetle başladı
Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine mağlubiyetle başladı
Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine mağlubiyetle başladı