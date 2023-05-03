Arda Turan'dan Fatih Terim itirafı 1. Lig'de Süper Lig'e çıkma yarışını sürdüren Eyüpspor'un çalıştırıcısı Arda Turan, samimi açıklamalar yaptı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, TRT Spor'a dikkat çeken itiraflarda bulundu.

"Teknik direktörlük mü zor, yoksa futbolculuk mu?" sorusuna yanıt veren Turan, "Teknik direktörlük daha zor. Futbolcuyken kontrol tamamen kendi elinde. Teknik direktörlük bir takıma hizmet ediyorsun. Birazcık daha zor olsa da ikisinin de tatlı zorlukları var." dedi.

Soru: Süper Lig'e çıkma şansınız var mı?

"Çok şansımız var. İlk gün ne kadarsa hala o kadar. Takımıma güveniyorum. İyi oynuyorlar. Daha da iyi oyanayacaklar. Benim için oyun gücü önemli. Tabi hayal ettiğimiz pas reaksiyon oyununu oynatmak için zaman ihtiyacımız var. Bu güzel araları play-off'a kadar iyi değerlendirmek istiyoruz."

Soru: 1. Ligdeki oyun kalitesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Tabii ki saha şartlar, taraftar futbolu çok etkiler. Ligimizde biraz bu anlamda eksiklik var. Onları çoğaltmamız lazım. İlk maçta Göztepe'ye kaybetmeme rağmen muhteşem bir seyirci vardı. Biraz futbola hizmet etmemiz gerektiğini düşünüyorum."

Soru: Fatih Terim, Diego Simeone gibi tavsiye aldığınız eski teknik direktörleriniz var mı?