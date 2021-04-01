Arda Turan'dan Fatih Terim'e galibiyet sözü

Galatasaray'ın tecrübeli kaptanı Arda Turan, 2 maç boyunca cezalı olacak teknik direktör Fatih Terim', "Hocam merak etme, senin için bu maçı kazanacağız" dedi.

Takımın tecrübeli ismi Arda Turan, cumartesi günkü Hatay deplasmanında liderliği elden bırakmayacak.

Marcao, Luyindama ve Yedlin gibi eksiklerin yanı sıra milli takımlardan yorgun dönen isimlerin çokluğunda kritik bir viraja çıkacak olan sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Fatih Terim de cezası sebebiyle kulübede yer alamayacak.

"MERAK ETME HOCAM KAZANACAĞIZ"

Tüm bu olumsuz şartlara rağmen, son idmanda Terim'le yaptığı görüşmede iddiasını ortaya koyan Arda, "Hocam merak etme, senin için bu maçı kazanacağız. Şampiyonluk yarışının en güçlü adayı hâlâ biziz. Kalan tüm maçlarımızı kazanıp yine mutlu sona ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Hatayspor maçına kulübede başlaması beklenen Arda Turan'ın ikinci devrede şans bulacağı ifade ediliyor. Terim'in yokluğundaki iki haftalık süreçte kayıp yapılmaması gerektiğini kaydeden Arda Turan motivasyonla birlikte tüm maçları kazanabileceklerinin de altını çizdi.

Fatih Hoca, oyuncularının antrenmanda gösterdiği reaksiyondan çok memnun. Milli arada İstanbul'da takımla kalan oyunculardan Hatay karşısında daha fazla yararlanmayı düşünen Terim, özellikle yerli oyuncuların sorumluluğu üzerlerine almaları halinde, zor günleri hasarsız şekilde geride bırakacaklarına dair inancını her fırsatta dile getiriyor.