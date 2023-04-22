Arda Turan'lı Eyüpspor, Pendikspor ile berabere kaldı 1.Lig'in 34. haftasında sahasında Pendikspor'u ağırlayan Eyüspor, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu skorla Arda Turan da takımı başında ilk puanını almış oldu.

ensonhaber.com 1.Lig'de 34. haftada Eyüpspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 skorla sona erdi. Arda Turan'ın ilk puanı Eyüpspor, 25. dakikada Recep Niyaz'ın golüyle öne geçti. Pendikspor, 40. dakikada Hasan Kılıç'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı. Pendikspor'da yenilmezlik serisi 4'e çıktı Eyüpspor'un başında ikinci maçına çıkan Arda Turan, ilk puanını aldı. Eyüpspor'un puanı 58 olurken, Pendikspor ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve puanını 58'e yükseltti. 1. Lig'de gelecek hafta Eyüpspor, Tuzlaspor'a konuk olacak. Pendikspor ise sahasında Rizespor'u ağırlayacak.