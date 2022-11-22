Arjantin - Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 Katar Dünya Kupası..

Arjantin - Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 Katar Dünya Kupası..

2022 Katar Dünya Kupası'nda bugün oynanacak maçlar merak ediliyor. Günün en çok merak edilen maçlarından olan Arjantin - Suudi Arabistan maçının detayları merak uyandırdı..

2022 Katar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dünya Kupası'dan dün oynanan 3 maç futbolseverler tarafından ilgiyle takip edildi.

Dünya Kupası'nda performansı en çok merak edilen takımlardan olan Arjantin bugün Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelecek.

Lionel Messi'nin performansı büyük merak uyandırırken Arjantin - Suudi Arabistan maçının ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başladı.

Peki Arjantin - Suudi Arabistan maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak. İşte maçın bilgileri..





Arjantin - Suudi Arabistan maçı ne zaman?

Arjantin - Suudi Arabistan maçı bugün saat 13.00'de oynanacak. Lusail Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Arjantin - Suudi Arabistan maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.