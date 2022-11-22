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    Arjantin - Suudi Arabistan maçının ardından Jesus gündemde

    Arjantin - Suudi Arabistan maçının ardından Jesus gündemde

    Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olan Arjantin'in, maç boyunca sürekli ofsayt tuzağına düşmesi dikkat çekti. Suudilerin bu taktiğinin altından ise Jorge Jesus çıktı.
    • 22.11.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 16:31
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    2022 Katar Dünya Kupası C Grubu maçında Suudi Arabistan, güçlü rakibi Arjantin'i 2-1 mağlup ederken Arapların yaptığı ofsayt taktiği maça damgasını vurdu.

    Favori olan Arjantin'i 10 kez ofsayt tuzağına düşüren Suudi Arabistan, bu taktikle 3 golün de geçersiz sayılmasını sağladı. Rakibinin attığı 3 golü de bu taktikle önleyen Suudi Arabistan'ın ofsayt sisteminde Jesus detayı dikkat çekti.

    Arjantin - Suudi Arabistan maçının ardından Jesus gündemde #1

    Jesus ve Al Hilal detayı

    Takımın ilk 11'inde Al Hilal takımından 9 oyuncu olması önemli bir yere sahip. Çünkü Jesus, 2 sene önce Al Hilal'i çalıştırıyordu. Tecrübeli teknik adamın, Al Hilal'li futbolculara her gittiği takımın önemli bir parçası yaptığı ofsayt taktiğini öğrettiği görüldü.

    Takımın teknik direktörü Herve Renard'ın da bu futbolcularla ofsayt taktiğini denemesi, galibiyet yolunda çok önemli bir adım oldu.

    Bilindiği üzere Portekizli hoca, Fenerbahçe'de de rakiplerine sürekli ofsayt taktiği uygulayarak atakların savuşturulmasını sağlıyor.

    Arjantin - Suudi Arabistan maçının ardından Jesus gündemde #2

    Arjantin - Suudi Arabistan maçının ardından Jesus gündemde #3


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