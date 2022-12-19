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    Arjantin'in elde ettiği gelir belli oldu

    Arjantin'in elde ettiği gelir belli oldu

    Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nı kaldıran Arjantin, FIFA'nın dağıtacağı ödülle birlikte 52 milyon dolar gelir elde edecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 11:03
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    Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon, penaltı atışları sonucu belli oldu.

    Normal süresi 2-2, uzatma bölümü ise 3-3 sona eren maçta Fransa'yı penaltı atışlarından mağlup eden Arjantin, tarihinin üçüncü Dünya Kupası zaferini yaşadı.

    2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin, büyük bir gelirin de sahibi oldu.

    Toplamda 52 milyon dolarlık kazanç

    ESPN'nin haberine göre; Arjantin'in, finale kadarki bölümden 30 milyon dolar kazandığı ve şampiyonluk ödülü olarak 12 milyon dolar daha kazanacağı öğrenildi.

    Güney Amerika Futbol Konfederasyonu Başkanı Dominguez'den açıklama

    Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı Alejandro Dominguez ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şampiyonluk primi olarak 10 milyon dolar daha ödeme yapılacağını duyurdu. Böylelikle Arjantin, toplamda 52 milyon dolarlık bir ödül elde etti.

    Arjantin in elde ettiği gelir belli oldu #1

    Son kupaya göre yüzde 29'luk artış

    Yine haberde, FIFA'nın 2018'de Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya göre daha fazla ödeme yaptığı belirtildi.

    Rusya'daki turnuvada şampiyonluğa ulaşan Fransa'nın 38 milyon dolar, ikinci Hırvatistan'ın ise 16 milyon dolar gelir elde ettiği aktarılırken dört yıl öncesinde göre dağıtılan ödüllerin yüzde 29 arttığı kaydedildi.

    Ek olarak 2022 Dünya Kupası'na katılan her ülkenin 2 milyon dolar kazandığı ifade edildi.

    Arjantin in elde ettiği gelir belli oldu #2


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